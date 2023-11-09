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Giriş Tarihi: 9.11.2023 03:02

FSM Köprüsü Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünde Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

AA
FSM Köprüsü Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

Önemli günlerde ışık gösterilerine sahne olan FSM Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümüne özel olarak aydınlatıldı.

Köprü Azerbaycan bayrağının renklerine büründü. Özel aydınlatma, sabah saatlerine kadar sürecek.

27 Eylül 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan, Ermenistan'ı mağlup ederek işgal altındaki topraklarını kurtarmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği 10 Kasım'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği tarihle aynı olması dolayısıyla Şuşa'nın kurtarıldığı 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etmişti.

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FSM Köprüsü Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlatıldı
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