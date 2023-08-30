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Giriş Tarihi: 30.8.2023 20:35

FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: 5 yaralı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

DHA
FSM Köprüsü’nde zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) Ankara istikametinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Tem Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: 5 yaralı
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