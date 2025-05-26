Fuhuş çetesine ‘Pandora Operasyonu’

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuşa zorlanan kadın ve trans bireylere yönelik önemli bir operasyona imza attı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen Pandora Operasyonu ile aynı evde birlikte yaşadıkları bireyleri fuhuşa sürükleyen şüpheliler yakalandı.

Polis tüm şifreleri çözdü

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin aralarında şifreli konuştukları belirlendi. Polisler için "Beybi", müşteriler için ise "Koli" ifadelerini kullandıkları tespit edilen şüphelilerin, dikkat çekmemek için çeşitli yöntemler geliştirdikleri ortaya çıktı.

Perukla kimlik değiştiriyorlardı

Yürütülen çalışmalar neticesinde, hem şüpheli hem de mağdur şahısların, buluşmalara giderken renkli peruklar takarak kimliklerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi. Mağdurların ise fuhuş yapmadıkları takdirde kimlik ve iletişim bilgilerinin ifşa edilmesiyle tehdit edildikleri öğrenildi.

6 mağdur kurtarıldı, 6 kişi tutuklandı

Operasyon kapsamında 6 mağdur şahıs emniyet güçleri tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 6 kişi, Fuhuşa Teşvik, Aracılık, Yer Temini, Şantaj ve Tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında tespit edilen 48 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 1 milyon 152 bin TL idari para cezası uygulandı.