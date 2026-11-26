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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve fuhuş suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 24 şüpheli tespit edildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon kapsamında 20 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.