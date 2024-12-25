Funda evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir çocuk annesi 40 yaşındaki Funda Kaymaz, evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu. Olay sonrası Kaymaz'ın erkek arkadaşı gözaltına alındı. Olay, Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden silah sesi geldiğini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, bir çocuk annesi Funda Kaymaz'ı (40) tabanca ile kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, Kaymaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, apartman yakınlarında otomobili park halinde bulunan Kaymaz'ın erkek arkadaşını gözaltına aldı.