Fünye ile patlatılan çantadan para çıktı

Olay yerine gelerek özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği çantaya fünye yerleştirdi. O esnada vatandaşlar güvenlik şeridinin ardından polis ekiplerini adeta film izler gibi izledi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından çanta kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Patlatılan çanta parçalanırken, içerisinden bir miktar para çıktı.

Polis, daha sonra çanta ve içindeki paraları incelenmek üzere karakola götürüldü.