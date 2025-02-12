Furkan Karabay hakkında dava açıldı

Furkan Karabay 6 Kasım 2024'te sosyal medya hesabından, "Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özerin tutukluluğuna itiraz edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın mesnetsiz delillerle Ahmet Özer hakkında örgüt dosyası hazırladığı ifade edildi. Esenyurt Belediye binası kapılan 30 polis eşliğinde kırıldı, tüm güvenlik görevlilerinin cep telefonlarına el konuldu, belediyede bulunan avukat binaya alınmadı. Ahmet özerin tutukluluğuna yapılan itiraz aynı günün akşamın reddedildi. Soruşturmayı başlatan yeni Zekeriya Öz olarak tanımlanan eski adalet bakanı yardımcısı Akın Gürtek'ti. ... Gürlek ve Tuncay HSK'ya şikayet edilen isimlerdi. Tıpkı rüşvet iddialarıyla gündem olan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz gibi.. Şaban Yılmaz'ın dört yıllık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevi sırasında hakkında bazı FETÖ dosyalarını savcılara baskıyla kapattırdığı ve rüşvet aldığı iddia edilmişti...." paylaşımları yaptı.

Paylaşım sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Furkan Karabay hakkında, kamu görevlilerine hakaret, terörle mücadelede görev yapanları hedef göstermek ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla iddianame düzenledi.

POLİS OPERASYONU HAKKINDA YANILTICI BİLGİ İDDİASI

İddianamede, Karabay'ın aynı paylaşımda "Esenyurt Belediyesi'ne yapılan polis baskınında kapıların kırıldığı, güvenlik görevlilerinin telefonlarına el konulduğu ve avukatların içeri alınmadığı" yönündeki ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Emniyet tarafından hazırlanan görüntü izleme çözümleme tutanağında, belediye binasına girişin güvenlik görevlileri eşliğinde ve çilingir yardımıyla yapıldığı, kapıların kırılmadığı belirtildi.

3 FARKLI SUÇTAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede, Furkan Karabay hakkında "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.