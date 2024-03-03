Futbol acılarına merhemi oldu

K.Maraş merkezli 6 Şubat depremlerdinde annesini kaybeden Enes Çetinkaya (14), ayağından gördüğü tedavinin ardından yeniden oynamaya başladığı futbolla yaşama tutunuyor. Depreme Onikişubat ilçesindeki Gitmişoğlu Apartmanı'nın 4. katında ailesiyle yakalanan Enes Çetinkaya, 7 saat enkaz altında kalarak yaralandı. Depremde annesi Gülsüm Çetinkaya'yı (36) kaybeden Enes, ayağında oluşan kırık ve ezikler nedeniyle çok sevdiği futboldan uzak kaldı. İzmir'de özel bir hastanede gördüğü 2 aylık tedavi sonrası kendi imkanlarıyla da çalışarak sağlığına kavuşan ve yeşil sahalara dönmeyi başaran Enes "Annemi kaybetmenin acısını içinde hep yaşasam da futbol oynayarak mutlu oldum" dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol antrenörlerinden Veysel Çokyiğit ise. "Babası Enes'i yaşadıklarından dolayı futbola göndermek istemiyordu ama biz ve Enes için çom mücadele verdik. Enes'i buraya kazandırdığımız için mutluyuz" diye konuştu. Çokyiğit, Kahramanmaraş'ta 14 yaş altı takımında il birincisi olduklarını, bölge şampiyonasında kenti temsil edeceklerini sözlerine ekledi. İHA