Futbol hayali kanserle bitti

Alman Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in U19 takımının formasını giyerken kemik kanserine yakalanan Berkin Arslanoğulları'nın bacağı kesildi. Berkin'e yardım seferberliği başlatıldı. Gelecek vaat eden kalecilerden biri olarak lanse edilen 19 yaşındaki Berkin Arslanoğulları'nın hayallerini kanser yıktı. Geçtiğimiz mart ayına kadar kaleyi koruyan Berkin'in hastalığı hızla ilerledi. Uygulanan kemoterapinin sonuç vermemesi üzerine doktorlar Berkin'in hayatının kurtarılması için sol bacağının diz kapağından itibaren ampute edilmesinde karar kıldı. Union Berlin, futbolcusunu hastalık sürecinde yalnız bırakmadı ve yardım kampanyası başlattı.Taraftar ve futbolseverlere yapılan çağrı kısa sürede karşılık buldu ve 200 bin euronun üzerinde para toplandı. Kampanyanın amacı, "Tedavi sürecinde destek vermek, engelsiz eve taşınmasını, protez bacağa sahip olmasını sağlamak, yeni hayata uyum sağlamasına katkıda bulunmak' diye açıklandı.Berkin'in tedavi sürecinde anne ve babasının artık işe gidemediğine işaret eden Union Berlin, "Berkin ve ailesinin şu anda Union ailesinin desteği ve dayanışmasına ihtiyacı var. Berkin'in maddi yükünü biraz olsun hafifletmek amacıyla bağış kampanyası başlattık. Hedef 2 milyon euro" şeklinde açıklamada bulundu. Almanya Milli Futbol takımı ile Bayern Münih'in yıldız ismi Manuel Neuer (38), Berkin için başlatılan kampanyaya destek istedi.