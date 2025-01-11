Futbol kulübü başkanı maç izlerken kalbine yenildi

Manisa 1. Amatör Küme'de mücadele eden Akmescit Spor-Hamzabeylispor maçının 33. dakikasında Akmescitspor Başkanı Ömer Şen, kalp krizi geçirdi. 8 Eylül Hastanesine kaldırılan Ömer Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şen'in ölüm haberi başta amatör spor kulüplerinde olmak üzere Manisa'da büyük bir üzüntüye neden oldu. Kulüp başkanı Şen'in ölüm haberi üzerine karşılaşma 0-0 devam ederken yarıda kaldı ve tatil edildi.

3 SENE ÖNCE DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Akmescit Mahalle Muhtarı ve Akmescitspor kulübü Başkanı Ömer Şen'in 5 Aralık 2021'de de kalp krizi geçirdiği, Manisa Şehir Hastanesi'nde anjiyo olduğu öğrenildi. Üç sene önce Şen'in tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.