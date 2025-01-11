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Giriş Tarihi: 11.1.2025 20:03 Son Güncelleme: 11.1.2025 20:09

Futbol kulübü başkanı maç izlerken kalbine yenildi

Manisa 1. Amatör Küme'de mücadele eden Akmescitspor-Hamzabeylispor karşılaşmasında 33. dakikada Akmescitspor Başkanı Ömer Şen, maç izlerken kalbini yenildi. 3 sene önce de kalp krizi geçiren hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan başkan Şen’in ölümü futbol camiasını, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Futbol kulübü başkanı maç izlerken kalbine yenildi

Manisa 1. Amatör Küme'de mücadele eden Akmescit Spor-Hamzabeylispor maçının 33. dakikasında Akmescitspor Başkanı Ömer Şen, kalp krizi geçirdi. 8 Eylül Hastanesine kaldırılan Ömer Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şen'in ölüm haberi başta amatör spor kulüplerinde olmak üzere Manisa'da büyük bir üzüntüye neden oldu. Kulüp başkanı Şen'in ölüm haberi üzerine karşılaşma 0-0 devam ederken yarıda kaldı ve tatil edildi.

3 SENE ÖNCE DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Akmescit Mahalle Muhtarı ve Akmescitspor kulübü Başkanı Ömer Şen'in 5 Aralık 2021'de de kalp krizi geçirdiği, Manisa Şehir Hastanesi'nde anjiyo olduğu öğrenildi. Üç sene önce Şen'in tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

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Futbol kulübü başkanı maç izlerken kalbine yenildi
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