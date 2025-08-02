Futbolcunun babası kuyumcuda ölü bulundu

Olay, Seyhan ilçesin Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Demirspor'un kalecisi Murat Eser'in babası kuyumcu Abdurrahman Eser'in sahibi olduğu kuyumcu dükkanından silah sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis Abdurrahman Eser'in intihar mı ettiği yoksa cinayete kurban mı gittiğini geniş çaplı araştırıyor.

ADANA DEMİRSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan, Adana Demirspor kulübü de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak, "Kalecimiz, evladımız Murat Uğur Eser'in kıymetli babası Abdurrahman Eser'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; evladımız Murat Uğur Eser'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.