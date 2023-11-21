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Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:30 Son Güncelleme: 21.11.2023 14:41

Futbolun Interpolü'nde bir Türk

Avrupa’da oynanan tüm futbol müsabakalarının güvenlik politikalarını belirlemek ve koordine etmekle görevli en üst karar mercii olan Avrupa Birliği Spor Güvenliği Komitesi’nin Yönetim Kurulu üyeliğine, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı seçildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Futbolun Interpolü’nde bir Türk

Avrupa Birliği Spor Güvenliği Komitesinin yönetim kurulunda boş olan üyelik için dönem başkanı İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan seçimde, oylamaya katılan 34 ülkenin 20'sinin oyunu alan Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı yönetim kurulunun yeni üyesi oldu. Avrupa Birliği SporKomitesi; AB üyesi 27 ülke ile birlikte Türkiye, Azerbaycan, Birleşik Krallık, İsviçre, İzlanda, Norveç, Lichtenstein, Sırbistan ve Gürcistan devletlerinin spor polisi yöneticilerden oluşuyor.

ULUSLARARASI POLİS İŞBİRLİĞİ

Avrupa genelinde futbol ile ilgili şiddet ve düzensizlikleri ele almak ve suçu önlemek için uzmanları bir araya getirmek ve kapsamlı önlemler geliştirmek. Komitenin öncelikli görevi, Avrupa'da en etkili polis işbirliği ağı olarak kabul edilen Ulusal Futbol Bilgi Merkezlerini (NFIP) koordine etmek, Avrupa çapında futbol güvenliği ve güvenlik risklerini ele almak ve suçu önlemek için uluslararası polis işbirliğini artırması öngörülüyor.

UEFA İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYOR

Hazırladığı raporları ve aldığı prensip kararlarını Avrupa Birliği ve diğer ilgili kuruluşlara sunan komitenin görevleri arasında; UEFA ile yakın bir işbirliği içinde çalışarak, Avrupa'daki futbol ile ilgili riskleri ve olayları önlemeye çalışan devletlere danışmanlık yapmak ve denetleme ziyaretleri gerçekleştirmek, Avrupa futbol etkinlikleriyle ilgili güvenlik düzenlemelerinde yer alan polis ve özel güvenlik firmalarına eğitim vermek, Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) çatısı altında gerçekleştirilen futbol polisi uzmanlığı eğitimi etkinliklerinde saha polisine uzmanlık eğitimi vermek ve UEFA organizasyonlarına katılan ülkelerin polis amirleri (Müsabaka Güvenlik Amiri) ve futbol kulüpleri temsilcilerinin katılımıyla yılda bir düzenlenen konferanslarda (UEFA Emniyet ve Güvenlik Konferansı) spor güvenliği konusunda prensip kararlar alınması ve uygulaması bulunuyor. 2002 yılında kurulan komitenin yönetim kurulu görevi, 2025 yılı Kasım ayına kadar Türkiye, Almanya, İngiltere, Avusturya, Romanya ve Polanya temsilcileri tarafından yürütülecek.

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Futbolun Interpolü'nde bir Türk
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