Galata Köprüsü’nde kaza: 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçların kaldırılma ve yolun temizlenmesi çalışmaları sırasında trafik akışı yaklaşık bir saat dururken, Galata Köprüsü Fatih istikametinde yoğun trafik oluştu. Hasarlı araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrardan normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.