Galata Kulesi’nin külahı yenileniyor

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nin külahı restore ediliyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Galata Kulesi'nin külahında 6 gün önce restorasyon çalışmaları başladı. Hız kesmeden devam eden çalışmalar sonucunda İstanbul'un simgesi kulenin daha güzel bir hal alacağı belirtildi. 1 Kasım'da kulenin 8'inci katında bulunan "Seyir Terası" bölümünün restorasyon sebebiyle kapandığı, diğer katların ise ziyaretçileri ağırlayabileceği duyuruldu. Kulede yapılan restorasyon çalışmaları drone ile görüntülendi. Görüntülerden iskelelerin kurulduğu, işçilerin de çalışmalara devam ettiği görülüyor.Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında inşa edilen kule, ilk olarak bir deniz feneri olarak kullanıldı. Ancak Cenevizliler kuleyi 1349 yılında yeniden inşa etti. Osmanlı döneminde ise yangın gözetleme kulesi olarak hizmet verdi. Tarih boyunca birçok savaşa, yangına ve doğal afete tanıklık eden kule, birçok kez onarıldı ve restorasyon çalışmalarından geçti. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kule, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.