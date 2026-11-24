Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları devam ederken Galatasaray, ilk 8 yarışında önemli bir sınava çıkacak. Dört maç sonunda 6 puanla 18. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, 6. sıradaki Aston Villa karşısında sahasında galibiyet arayacak.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki Galatasaray - Aston Villa mücadelesi, 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama saati ise 20.45 olacak.
Galatasaray - Aston Villa karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler için yayın adresi belli oldu. Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler karşılaşmayı herhangi bir ücret ödemeden takip edebilecek.
2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin ilk 4 haftası tamamlanırken Galatasaray ve Aston Villa üst sıralara yükselmek için mücadele ediyor.
Galatasaray: İlk iki maçında Sporting CP ve Barcelona'ya mağlup olan sarı-kırmızılılar, Lille karşısında 4-2, Stuttgart karşısında ise 2-0 kazanarak 6 puan topladı ve 18. sıraya yerleşti.
Aston Villa: İngiliz ekibi, ilk 4 haftadaki sonuçlarla 6. sırada bulunuyor. İlk 8 içerisinde yer alan Aston Villa, doğrudan son 16 turuna katılma avantajını koruyor.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Aston Villa maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında tedavisi devam eden Victor Osimhen'in karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.