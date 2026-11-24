ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMUNDA SON DURUM

2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin ilk 4 haftası tamamlanırken Galatasaray ve Aston Villa üst sıralara yükselmek için mücadele ediyor.

Galatasaray: İlk iki maçında Sporting CP ve Barcelona'ya mağlup olan sarı-kırmızılılar, Lille karşısında 4-2, Stuttgart karşısında ise 2-0 kazanarak 6 puan topladı ve 18. sıraya yerleşti.

Aston Villa: İngiliz ekibi, ilk 4 haftadaki sonuçlarla 6. sırada bulunuyor. İlk 8 içerisinde yer alan Aston Villa, doğrudan son 16 turuna katılma avantajını koruyor.