Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda? Galatasaray - Barcelona ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EKSİKLER

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak.

Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için mücadelede yer alamayacak.