Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda? Galatasaray - Barcelona ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun ikinci haftasında Galatasaray, İspanyol devi Barcelona'yı sahasında konuk edecek. Avrupa'nın iki önemli takımını karşı karşıya getirecek mücadelede sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Galatasaray-Barcelona maçının başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.
Galatasaray-Barcelona maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki mücadele, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.
Galatasaray ile Barcelona arasındaki karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida görev alacak.
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
Sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak.
Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için mücadelede yer alamayacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Barcelona karşısında almak istiyor.
Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 211 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray'ın 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kalan maçları:
9 Eylül: Sporting CP - Galatasaray
13 Ekim: Galatasaray - Barcelona
21 Ekim: Lille - Galatasaray
3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart
24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık: AEK - Galatasaray
19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak: PSG - Galatasaray