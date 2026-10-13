Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda? Galatasaray - Barcelona ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:04 Son Güncelleme: 13.10.2026 14:17

Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda? Galatasaray - Barcelona ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki yolculuğu açısından önem taşıyor. İlk hafta Sporting karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Barcelona karşısında puan arayacak. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi merak edilenler.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda? Galatasaray - Barcelona ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun ikinci haftasında Galatasaray, İspanyol devi Barcelona'yı sahasında konuk edecek. Avrupa'nın iki önemli takımını karşı karşıya getirecek mücadelede sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Galatasaray-Barcelona maçının başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Barcelona maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki mücadele, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Galatasaray-Barcelona karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida görev alacak.

EKSİKLER

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak.

Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için mücadelede yer alamayacak.

OKAN BURUK, G.SARAY'DA 150. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Barcelona karşısında almak istiyor.

Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 211 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kalan maçları:

9 Eylül: Sporting CP - Galatasaray

13 Ekim: Galatasaray - Barcelona

21 Ekim: Lille - Galatasaray

3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart

24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık: AEK - Galatasaray

19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak: PSG - Galatasaray

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda? Galatasaray - Barcelona ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA