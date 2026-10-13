Galatasaray – Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

Avrupa futbolunun iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde maç yayın bilgileri belli oldu. İlk hafta Sporting CP karşısında 3-1 mağlup olan Galatasaray, Barcelona karşısında sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor.

GALATASARAY – BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray – Barcelona karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki mücadele, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.