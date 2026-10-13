Galatasaray – Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

Avrupa futbolunun iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde maç yayın bilgileri belli oldu. İlk hafta Sporting CP karşısında 3-1 mağlup olan Galatasaray, Barcelona karşısında sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor.
Galatasaray – Barcelona karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki mücadele, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı olarak yayımlanacak.
Maçı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 yayınını, internet üzerinden izlemek isteyenler ise tabii platformunu kullanabilecek.
Galatasaray, lig aşamasının ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting CP'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Barcelona ise sahasında Feyenoord'u 5-1 yenerek organizasyona galibiyetle başladı.
GALATASARAY: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.
BARCELONA: J.Garcia, E.Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi, G.Jesus.