Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray – Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı
Giriş Tarihi: 13.10.2026 07:46

Galatasaray – Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasının ikinci haftasında İspanyol devi Barcelona'yı sahasında ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak kritik karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle Avrupa'da puan arayacak. Futbolseverler ise Galatasaray – Barcelona maçının başlama saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor.

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Galatasaray – Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı
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Avrupa futbolunun iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde maç yayın bilgileri belli oldu. İlk hafta Sporting CP karşısında 3-1 mağlup olan Galatasaray, Barcelona karşısında sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor.

GALATASARAY – BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray – Barcelona karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki mücadele, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

GALATASARAY – BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

GALATASARAY – BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı olarak yayımlanacak.

Maçı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 yayınını, internet üzerinden izlemek isteyenler ise tabii platformunu kullanabilecek.

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GALATASARAY VE BARCELONA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

Galatasaray, lig aşamasının ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting CP'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Barcelona ise sahasında Feyenoord'u 5-1 yenerek organizasyona galibiyetle başladı.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.

BARCELONA: J.Garcia, E.Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi, G.Jesus.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Galatasaray – Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı
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