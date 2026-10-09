Galatasaray – Barcelona maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın rakibi Barcelona!

Galatasaray'ı Kasımpaşa karşılaşmasının hemen ardından bu kez Avrupa mesaisi bekliyor. Galatasaray ligdeki maçın ardından kısa sürede Barcelona hazırlıklarına dönecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu karşılaşma öncesinde takımın son durumu ve maç programı da şekillenmeye başladı.