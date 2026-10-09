Galatasaray – Barcelona maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın rakibi Barcelona!

Galatasaray'ı Kasımpaşa karşılaşmasının hemen ardından bu kez Avrupa mesaisi bekliyor. Galatasaray ligdeki maçın ardından kısa sürede Barcelona hazırlıklarına dönecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu karşılaşma öncesinde takımın son durumu ve maç programı da şekillenmeye başladı.
Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'un beklediği gece 13 Ekim Salı günü yaşanacak. Galatasaray ile Barcelona'nın RAMS Park'taki mücadelesi saat 22.00'de başlayacak.
Karşılaşma, lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak. Galatasaray böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iç saha maçına Barcelona karşısında çıkacak.
Barcelona karşılaşmasının ardından Galatasaray'ın Avrupa programı kısa süre içinde devam edecek. Sarı-kırmızılı ekip 21 Ekim'de Lille deplasmanına gidecek.
Galatasaray'ın Barcelona sonrası Şampiyonlar Ligi programında öne çıkan ilk maçlar şöyle:
İlk hafta sonunda üst sıralar şöyle:
1. Paris Saint-Germain: 3 puan
2. Bayern Münih: 3 puan
3. Barcelona: 3 puan
4. Manchester United: 3 puan
29. Galatasaray: 0 puan