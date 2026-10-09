Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray – Barcelona maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın rakibi Barcelona!
Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:26 Son Güncelleme: 09.10.2026 09:27

Galatasaray – Barcelona maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın rakibi Barcelona!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi yolculuğunda sıradaki durak Barcelona karşılaşması olacak. Avrupa’nın güçlü ekiplerinden birini İstanbul’da ağırlayacak sarı-kırmızılıların bu maçı, haftanın en çok beklenen futbol buluşmalarından biri olmaya aday. Galatasaray – Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, yayın detayları...

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Galatasaray – Barcelona maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın rakibi Barcelona!
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Galatasaray'ı Kasımpaşa karşılaşmasının hemen ardından bu kez Avrupa mesaisi bekliyor. Galatasaray ligdeki maçın ardından kısa sürede Barcelona hazırlıklarına dönecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu karşılaşma öncesinde takımın son durumu ve maç programı da şekillenmeye başladı.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'un beklediği gece 13 Ekim Salı günü yaşanacak. Galatasaray ile Barcelona'nın RAMS Park'taki mücadelesi saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma, lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak. Galatasaray böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iç saha maçına Barcelona karşısında çıkacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Barcelona maçı TRT 1 ve tabii üzerinden canlı takip edilebilecek. Karşılaşmanın şifresiz olarak TRT 1 ekranlarında yer alması bekleniyor. TRT, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını futbolseverlerle buluşturuyor.

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GALATASARAY İLE BARCELONA SON OLARAK NE ZAMAN KARŞILAŞTI?

İki takımın yakın dönemdeki son buluşmaları 2022 UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleşti. Barcelona'nın sahasında oynanan ilk maç 0-0 sona ererken İstanbul'daki rövanşı İspanyol ekibi 2-1 kazandı.

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GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SIRADAKİ MAÇI HANGİ TAKIMLA?

Barcelona karşılaşmasının ardından Galatasaray'ın Avrupa programı kısa süre içinde devam edecek. Sarı-kırmızılı ekip 21 Ekim'de Lille deplasmanına gidecek.

Galatasaray'ın Barcelona sonrası Şampiyonlar Ligi programında öne çıkan ilk maçlar şöyle:

  • 21 Ekim: Lille - Galatasaray
  • 3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart
  • 24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa
  • 8 Aralık: AEK - Galatasaray
  • 19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord
  • 27 Ocak: PSG - Galatasaray

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMUNDA GALATASARAY VE BARCELONA KAÇINCI SIRADA?

İlk hafta sonunda üst sıralar şöyle:

1. Paris Saint-Germain: 3 puan

2. Bayern Münih: 3 puan

3. Barcelona: 3 puan

4. Manchester United: 3 puan

29. Galatasaray: 0 puan

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Galatasaray – Barcelona maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın rakibi Barcelona!
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