Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev sınav!

Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası İngiltere'de zorlu bir sınava sahne olacak. Sarı-lacivertliler, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ile birlikte Avrupa'daki ilk puanlarını hanesine yazdırmak istiyor. Mücadelenin saat ve yayın bilgileri de netleşti.