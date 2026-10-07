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Giriş Tarihi: 7.10.2026 09:50

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev sınav!

Avrupa sahnesinde zorlu bir deplasmana çıkacak Fenerbahçe, bu kez İngiltere’de Aston Villa karşısında puan arayacak. Aston Villa-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin nasıl bir oyun ortaya koyacağı kadar yayın saati ve kanal bilgisi de futbolseverlerin odağında. Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev sınav!
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Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası İngiltere'de zorlu bir sınava sahne olacak. Sarı-lacivertliler, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ile birlikte Avrupa'daki ilk puanlarını hanesine yazdırmak istiyor. Mücadelenin saat ve yayın bilgileri de netleşti.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe maçı 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. İngiltere'deki mücadeleye Birmingham'da bulunan Villa Park ev sahipliği yapacak.

İlk haftayı beraberlikle kapatan Fenerbahçe, Avrupa'daki ikinci randevusunda bu kez deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesabını yapacak.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Türkiye'deki yayın bilgisi TRT 1 ve tabii olarak belirlendi. Mücadele saat 22.00'den itibaren canlı takip edilebilecek.

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FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE BERABERLİKLE BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerin lig aşamasındaki ilk sınavı Roma karşısında oldu. İstanbul'da oynanan mücadelede Roma ilk yarıda öne geçerken, Fenerbahçe ikinci yarıda Archie Brown'ın golüyle skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Böylece Fenerbahçe ilk haftayı 1 puanla tamamladı. Aston Villa deplasmanı ise sarı-lacivertlilerin lig aşamasındaki ilk dış saha sınavı olacak.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Aston Villa deplasmanının ardından sarı-lacivertlileri Avrupa'da yoğun bir takvim bekliyor. Fenerbahçe lig aşamasında Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid ile de karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin kalan Şampiyonlar Ligi programı şöyle:

  • 14 Ekim: Aston Villa - Fenerbahçe
  • 20 Ekim: Fenerbahçe - Slavia Prag
  • 4 Kasım: Fenerbahçe - Liverpool
  • 25 Kasım: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
  • 9 Aralık: LASK - Fenerbahçe
  • 20 Ocak 2027: Fenerbahçe - Villarreal
  • 27 Ocak 2027: Atletico Madrid - Fenerbahçe

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev sınav!
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