Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev sınav!

Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası İngiltere'de zorlu bir sınava sahne olacak. Sarı-lacivertliler, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ile birlikte Avrupa'daki ilk puanlarını hanesine yazdırmak istiyor. Mücadelenin saat ve yayın bilgileri de netleşti.
Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe maçı 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. İngiltere'deki mücadeleye Birmingham'da bulunan Villa Park ev sahipliği yapacak.
İlk haftayı beraberlikle kapatan Fenerbahçe, Avrupa'daki ikinci randevusunda bu kez deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesabını yapacak.
Sarı-lacivertlilerin lig aşamasındaki ilk sınavı Roma karşısında oldu. İstanbul'da oynanan mücadelede Roma ilk yarıda öne geçerken, Fenerbahçe ikinci yarıda Archie Brown'ın golüyle skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Böylece Fenerbahçe ilk haftayı 1 puanla tamamladı. Aston Villa deplasmanı ise sarı-lacivertlilerin lig aşamasındaki ilk dış saha sınavı olacak.
Aston Villa deplasmanının ardından sarı-lacivertlileri Avrupa'da yoğun bir takvim bekliyor. Fenerbahçe lig aşamasında Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid ile de karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin kalan Şampiyonlar Ligi programı şöyle: