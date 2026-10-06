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Giriş Tarihi: 6.10.2026 16:11

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu!

Şampiyonlar Ligi’ne Sporting deplasmanında başlayan Galatasaray, ikinci sınavında bu kez Barcelona’yı İstanbul’da ağırlayacak. Avrupa arenasına güçlü bir başlangıç yapan Barcelona’nın İstanbul deplasmanı futbolseverleri şimdiden bu büyük buluşmaya kilitledi. Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, yayın bilgileri…

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Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu!
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Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'u sezonun en dikkat çekici gecelerinden biri bekliyor. Galatasaray-Barcelona maçı, sarı-kırmızılıların Avrupa arenasındaki gücünü sınayacağı önemli karşılaşmalardan biri olurken, güçlü rakibin gelişi de tribünlerdeki heyecanı artırdı. Mücadelenin saat ve yayın bilgileri de futbolseverlerin takviminde yerini aldı.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en dikkat çekici İstanbul gecelerinden biri 13 Ekim 2026 Salı günü yaşanacak. Galatasaray ile Barcelona, lig aşamasının ikinci haftasında saat 22.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'daki ilk kendi sahasındaki maçında tribün desteğini arkasına alacak.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Türkiye'deki yayın adresi TRT 1 olacak. Mücadele saat 22.00'den itibaren canlı takip edilebilecek. Şampiyonlar Ligi yayını TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

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GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL BAŞLADI?

Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni Portekiz deplasmanında başladı. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasının ilk haftasında Sporting CP'ye konuk oldu ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. İstanbul'daki Barcelona karşılaşması aynı zamanda Galatasaray'ın Avrupa'daki ilk puanlarını alma fırsatı olacak.

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GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Barcelona karşılaşması, sarı-kırmızılıların sekiz maçlık lig aşamasındaki ikinci randevusu olacak. Galatasaray'ın kalan programında Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve Paris Saint-Germain gibi önemli rakipler bulunuyor.

Galatasaray'ın açıklanan Avrupa takvimi şöyle:

  • 13 Ekim: Galatasaray - Barcelona
  • 21 Ekim: Lille - Galatasaray
  • 3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart
  • 24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa
  • 8 Aralık: AEK - Galatasaray
  • 19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord
  • 27 Ocak 2027: Paris Saint-Germain - Galatasaray

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

İlk haftanın ardından Barcelona, Feyenoord karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle 3 puanla 3. sıraya yerleşti. Sporting CP deplasmanından yenilgiyle dönen Galatasaray ise ilk maç sonunda 29. basamakta kaldı. Galatasaray'ın Barcelona karşısında alacağı sonuç, lig aşamasındaki konumunu yukarı taşıması açısından belirleyici olacak.

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Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu!
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