Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu!

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'u sezonun en dikkat çekici gecelerinden biri bekliyor. Galatasaray-Barcelona maçı, sarı-kırmızılıların Avrupa arenasındaki gücünü sınayacağı önemli karşılaşmalardan biri olurken, güçlü rakibin gelişi de tribünlerdeki heyecanı artırdı. Mücadelenin saat ve yayın bilgileri de futbolseverlerin takviminde yerini aldı.