Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki mücadelesini İngiltere deplasmanında sürdürecek. Sarı-lacivertli ekip, Aston Villa karşısında Avrupa'da önemli bir sınava çıkarken gözler Villa Park'ta oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri, başlama saati ve takımların sahaya çıkması beklenen kadroları araştırılıyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İki takımın mücadelesi 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Birmingham'daki Villa Park'ta oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yayın adresi belli oldu. İngiltere'deki mücadele, futbolseverler tarafından TRT 1 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma TRT 1'de şifresiz yayınlanacak.
Sarı-lacivertli ekibin Devler Ligi lig aşamasındaki 8 haftalık maç takvimi:
10 Eylül 2026: Fenerbahçe 1 - 1 AS Roma
14 Ekim 2026 (22.00): Aston Villa - Fenerbahçe
20 Ekim 2026 (19.45): Fenerbahçe - Slavia Prag
4 Kasım 2026 (20.45): Fenerbahçe - Liverpool
25 Kasım 2026 (23.00): Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
9 Aralık 2026 (23.00): LASK - Fenerbahçe
20 Ocak 2027 (20.45): Fenerbahçe - Villarreal
27 Ocak 2027 (23.00): Atletico Madrid - Fenerbahçe