Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yayın adresi belli oldu. İngiltere'deki mücadele, futbolseverler tarafından TRT 1 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma TRT 1'de şifresiz yayınlanacak.