Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?
Giriş Tarihi: 5.10.2026 15:56 Son Güncelleme: 5.10.2026 15:58

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi, başlama saati ve canlı yayın adresi futbolseverlerin gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 2. hafta kapsamında oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, İngiltere'de Villa Park'a konuk olacak. Büyük önem taşıyan karşılaşmanın yayın saati ve ekranlara geleceği kanal belli oldu.

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki mücadelesini İngiltere deplasmanında sürdürecek. Sarı-lacivertli ekip, Aston Villa karşısında Avrupa'da önemli bir sınava çıkarken gözler Villa Park'ta oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri, başlama saati ve takımların sahaya çıkması beklenen kadroları araştırılıyor.

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İki takımın mücadelesi 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Birmingham'daki Villa Park'ta oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yayın adresi belli oldu. İngiltere'deki mücadele, futbolseverler tarafından TRT 1 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma TRT 1'de şifresiz yayınlanacak.

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FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ 8 MAÇLIK FİKSTÜRÜ

Sarı-lacivertli ekibin Devler Ligi lig aşamasındaki 8 haftalık maç takvimi:

10 Eylül 2026: Fenerbahçe 1 - 1 AS Roma

14 Ekim 2026 (22.00): Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim 2026 (19.45): Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım 2026 (20.45): Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım 2026 (23.00): Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık 2026 (23.00): LASK - Fenerbahçe

20 Ocak 2027 (20.45): Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak 2027 (23.00): Atletico Madrid - Fenerbahçe

Şampiyonlar Ligi Puan Durumu

  1. PSG — 3 puan
  2. Bayern Münih — 3 puan
  3. Barcelona — 3 puan
  4. Manchester United — 3 puan
  5. Como — 3 puan
  6. Sporting Lizbon — 3 puan
  7. Stuttgart — 3 puan
  8. Manchester City — 3 puan
  9. Aston Villa — 3 puan
  10. Real Betis — 3 puan
  11. Lens — 3 puan
  12. Borussia Dortmund — 3 puan
  13. Liverpool — 3 puan
  14. Real Madrid — 3 puan
  15. Arsenal — 3 puan
  16. AEK — 3 puan
  17. Şahtar Donetsk — 1 puan
  18. Roma — 1 puan
  19. Fenerbahçe — 1 puan
  20. PSV — 1 puan
  21. Villarreal — 0 puan
  22. Club Brugge — 0 puan
  23. Lille — 0 puan
  24. Slavia Prag — 0 puan
  25. Inter — 0 puan
  26. Atletico Madrid — 0 puan
  27. Napoli — 0 puan
  28. LASK Linz — 0 puan
  29. Viking — 0 puan
  30. Galatasaray — 0 puan
  31. Porto — 0 puan
  32. RB Leipzig — 0 puan
  33. Feyenoord — 0 puan
  34. Sabah — 0 puan
  35. Slovan Bratislava — 0 puan
  36. Bodø/Glimt — 0 puan
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?
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