Galatasaray Barcelona maçına geri sayım! Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde heyecan giderek artıyor. Sarı-kırmızılı takım, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde taraftarının desteğiyle sahaya çıkarken alınacak sonuç lig aşamasındaki puan tablosu açısından önem taşıyor. Mücadeleyi televizyondan ücretsiz izlemek isteyen futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgisini araştırıyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ikinci haftasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma 13 Ekim 2026 Salı günü gerçekleşecek. Futbolseverlerin takip edeceği mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçlarımızın tarih ve saatleri (TSİ):
9 Eylül | Sporting - Galatasaray 22.00
13 Ekim | Galatasaray - Barcelona 22.00
21 Ekim | Lille - Galatasaray 19.45
3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45
24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45
8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00
19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45
27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00