Galatasaray Barcelona maçına geri sayım! Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ikinci haftasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma 13 Ekim 2026 Salı günü gerçekleşecek. Futbolseverlerin takip edeceği mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?