Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Barcelona maçına geri sayım! Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?
Giriş Tarihi: 5.10.2026 16:21 Son Güncelleme: 5.10.2026 16:22

Galatasaray Barcelona maçına geri sayım! Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin odağında maçın yayın programı ve başlama saati bulunuyor. Galatasaray - Barcelona mücadelesinin canlı yayın bilgileri de belli oldu.

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Galatasaray Barcelona maçına geri sayım! Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?
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Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde heyecan giderek artıyor. Sarı-kırmızılı takım, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde taraftarının desteğiyle sahaya çıkarken alınacak sonuç lig aşamasındaki puan tablosu açısından önem taşıyor. Mücadeleyi televizyondan ücretsiz izlemek isteyen futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgisini araştırıyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ikinci haftasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma 13 Ekim 2026 Salı günü gerçekleşecek. Futbolseverlerin takip edeceği mücadele saat 22.00'de başlayacak.

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GS BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal belli oldu. RAMS Park'taki mücadele, TRT 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma TRT 1'de şifresiz yayınlanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçlarımızın tarih ve saatleri (TSİ):

9 Eylül | Sporting - Galatasaray 22.00

13 Ekim | Galatasaray - Barcelona 22.00

21 Ekim | Lille - Galatasaray 19.45

3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45

24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45

8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00

19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45

27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00

Şampiyonlar Ligi Puan Durumu

  1. PSG — 3 puan
  2. Bayern Münih — 3 puan
  3. Barcelona — 3 puan
  4. Manchester United — 3 puan
  5. Como — 3 puan
  6. Sporting Lizbon — 3 puan
  7. Stuttgart — 3 puan
  8. Manchester City — 3 puan
  9. Aston Villa — 3 puan
  10. Real Betis — 3 puan
  11. Lens — 3 puan
  12. Borussia Dortmund — 3 puan
  13. Liverpool — 3 puan
  14. Real Madrid — 3 puan
  15. Arsenal — 3 puan
  16. AEK — 3 puan
  17. Şahtar Donetsk — 1 puan
  18. Roma — 1 puan
  19. Fenerbahçe — 1 puan
  20. PSV — 1 puan
  21. Villarreal — 0 puan
  22. Club Brugge — 0 puan
  23. Lille — 0 puan
  24. Slavia Prag — 0 puan
  25. Inter — 0 puan
  26. Atletico Madrid — 0 puan
  27. Napoli — 0 puan
  28. LASK Linz — 0 puan
  29. Viking — 0 puan
  30. Galatasaray — 0 puan
  31. Porto — 0 puan
  32. RB Leipzig — 0 puan
  33. Feyenoord — 0 puan
  34. Sabah — 0 puan
  35. Slovan Bratislava — 0 puan
  36. Bodø/Glimt — 0 puan

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Galatasaray Barcelona maçına geri sayım! Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?
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