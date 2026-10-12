Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi maçı

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, İspanyol devi Barcelona karşısında önemli bir sınav verecek. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci hafta karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de oynanacak. İstanbul'daki RAMS Park'ta yapılacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde sahaya çıkacak.
Futbolseverlerin merak ettiği Galatasaray-Barcelona karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.
Galatasaray, organizasyondaki ilk maçında Sporting deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Barcelona karşısında alacağı puan veya puanlarla Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını güçlendirmek istiyor.
Barcelona ise ilk hafta karşılaşmasında Feyenoord'u 5-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. İspanyol temsilcisi, İstanbul deplasmanında da başarılı sonucunu sürdürmeyi amaçlıyor.