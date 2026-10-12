Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi maçı
Giriş Tarihi: 12.10.2026 12:53

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ederken futbolseverlerin gözü Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Avrupa futbolunun iki önemli takımını karşı karşıya getirecek mücadelede sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

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Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi maçı
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Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, İspanyol devi Barcelona karşısında önemli bir sınav verecek. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci hafta karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de oynanacak. İstanbul'daki RAMS Park'ta yapılacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde sahaya çıkacak.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin merak ettiği Galatasaray-Barcelona karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Galatasaray, organizasyondaki ilk maçında Sporting deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Barcelona karşısında alacağı puan veya puanlarla Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Barcelona ise ilk hafta karşılaşmasında Feyenoord'u 5-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. İspanyol temsilcisi, İstanbul deplasmanında da başarılı sonucunu sürdürmeyi amaçlıyor.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi maçı
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