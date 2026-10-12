Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi maçı

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin merak ettiği Galatasaray-Barcelona karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.