Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maçları

RAMS Park'ta gerçekleşecek olan bu dev karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar canlı yayın seçeneklerini sorguluyor. İspanyol devi karşısında 3 puan hedefleyen temsilcimizin Şampiyonlar Ligi arenasındaki kader maçı, ekran başında milyonları buluşturacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonu lig aşamasının 2. haftasındaki dev randevu, 13 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. İstanbul'daki RAMS Park Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saati ile 22.00'de çalacak.
Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki güncel maç takvimi şu şekildedir:
13 Ekim 2026 Salı (22.00): Galatasaray - Barcelona
21 Ekim 2026 Çarşamba (19.45): Lille - Galatasaray
3 Kasım 2026 Salı (20.45): Galatasaray - Stuttgart
24 Kasım 2026 Salı (20.45): Galatasaray - Aston Villa