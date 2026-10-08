Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maçları

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de dev maçın yayın yayıncısı oldu. Önceki karşılaşmalara bakarak Galatasaray - Barcelona maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.