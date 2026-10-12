Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Ekim tarihinde RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray A.Ş. – FC Barcelona karşılaşması öncesinde karaborsa bilet satışı yaptığı değerlendirilen şüpheliler mercek altına alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere 12 Ekim'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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