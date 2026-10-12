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Giriş Tarihi: 12.10.2026 09:46

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul’da Galatasaray ile İspanya temsilcisi Barcelona arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde karaborsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: 9 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Ekim tarihinde RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray A.Ş. – FC Barcelona karşılaşması öncesinde karaborsa bilet satışı yaptığı değerlendirilen şüpheliler mercek altına alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere 12 Ekim'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
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Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: 9 gözaltı
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