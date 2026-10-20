Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, maç tarihi değişti mi? Gözler TFF’de!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev derbinin takvimiyle ilgili detaylar takip ediliyor. RAMS Park'ta oynanması planlanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tarihiyle ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Türk futbolunun gündemini sarsan kritik başlıkları görüşmek üzere Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geliyor.
Toplantının ana gündem maddelerinden birini Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi oluşturuyor.
Daha önce TFF tarafından açıklanan resmi maç programına göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak şekilde planlanmıştı. Ancak dev mücadelenin 25 Ekim Pazar gününe çekilme ihtimali ciddi şekilde masaya yatırıldı.
Riva'daki dev zirve sadece derbi tarihiyle sınırlı kalmayacak. TFF Yönetim Kurulu, derbi kararının yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü konusunda da resmi adımı atacak. Ay-yıldızlıların başına geçecek yeni çalıştırıcının isminin de bu toplantıda karara bağlanması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ile makamında bir araya gelerek vedalaştı. TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Millî Takımımızın teknik direktörü olarak yaptığı çalışmalar, görev süresi boyunca Ay-Yıldızlılarımıza yaşattığı tarihi başarılar ve Türk futboluna vermiş olduğu hizmetler için İtalyan teknik adama teşekkür ederek; kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarı dileklerini iletti. Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'ya, Kosova - Türkiye maçının ardından kendisinin Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafının yer aldığı bir plaket hediye etti.— TFF (@TFF_Org) October 14, 2026