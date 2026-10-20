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Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:41 Son Güncelleme: 20.10.2026 09:43

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, maç tarihi değişti mi? Gözler TFF'de!

Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanacak dev dev Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi gözler TFF toplantısına döndü. Fikstürde ilan edilen tarihten öne çekilme ihtimali bulunan maç hakkında taraftarın araştırmaları yoğunlaştı. Futbolseverler derbi tarihi değişti mi sorusuna yanıt ararken GS - FB derbisi ne zaman oynanacak merak ediyor.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, maç tarihi değişti mi? Gözler TFF’de!
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev derbinin takvimiyle ilgili detaylar takip ediliyor. RAMS Park'ta oynanması planlanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tarihiyle ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda.

TFF YÖNETİM KURULU RİVA'DA TOPLANIYOR: DERBİ TARİHİ MASADA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Türk futbolunun gündemini sarsan kritik başlıkları görüşmek üzere Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geliyor.

Toplantının ana gündem maddelerinden birini Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi oluşturuyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Daha önce TFF tarafından açıklanan resmi maç programına göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak şekilde planlanmıştı. Ancak dev mücadelenin 25 Ekim Pazar gününe çekilme ihtimali ciddi şekilde masaya yatırıldı.

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MİLLİ TAKIMIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ DE MASADA

Riva'daki dev zirve sadece derbi tarihiyle sınırlı kalmayacak. TFF Yönetim Kurulu, derbi kararının yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü konusunda da resmi adımı atacak. Ay-yıldızlıların başına geçecek yeni çalıştırıcının isminin de bu toplantıda karara bağlanması bekleniyor.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, maç tarihi değişti mi? Gözler TFF'de!
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