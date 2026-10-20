Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, maç tarihi değişti mi? Gözler TFF’de!

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Daha önce TFF tarafından açıklanan resmi maç programına göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak şekilde planlanmıştı. Ancak dev mücadelenin 25 Ekim Pazar gününe çekilme ihtimali ciddi şekilde masaya yatırıldı.