Galatasaray forması giyen çocuğa saldırdılar!

Olay Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde meydana geldi . Sokakta Galatasaray'ın formasıyla oyun oynayan 8 yaşındaki H.D'min yanına elektrikli motosiklet ile Yaklaşan üç kişiden biri kolundan tutup yere düşürdükten sonra bir süre sürükledi. Daha sonra üç kişi motosiklet ile kaçtı. Yere düşen küçük çocuk dizinde hafif şekilde yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler çocuğa saldıran İ.T, A.S.ile K..O'yu gözaltına aldı. Olaydan sonra Adana Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve Yüreğir ilçemizde gerçekleştiği tespit edilen küçük yaştaki bir çocuğun yere düşürülmesi olayıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın faili olduğu belirlenen İ.T., A.S. ve K.O. isimli şahıslar, Dede Korkut Mahallesi'nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şahıslar ile yapılan ilk görüşmede, mağdur H.D. ile akraba olduklarını ve şaka amaçlı hareket ettiklerini beyan etmişlerdir."