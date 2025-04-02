Galatasaray forması ve cübbe ile sonsuzluğa uğurlandı

Kaza, Silivri-Çerkeköy yolu Büyükçavuşlu gişeler mevkisinde meydana geldi. 2 gencin bulunduğu otomobil kaza yaptı. Feci kazada Özgür Çevik hayatını kaybederken, arkadaşı ise ağır yaralandı.

Fanatik Galatasaray taraftarı da olan Çevik'in vefatı ailesi, arkadaşları ve Galatasaray taraftarlarını üzüntüye boğdu. Çevik için Osmanlı Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı. Burada aile taziyeleri kabul etti. Cenazede tabutun üzerine arkadaşları tarafından Galatasaray forma ve atkısı ile, bu yıl mezun olacağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi'nin cübbe ve kepi kondu. Özgür, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Tepe Mezarlığında toprağa verildi.