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Giriş Tarihi: 2.4.2025 14:44 Son Güncelleme: 2.4.2025 17:00

Galatasaray forması ve cübbe ile sonsuzluğa uğurlandı

Ramazan Bayramı’nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Özgür Çevik, tabutunun üzerine konulan Galatasaray forması, bu yıl mezun olacağı lisenin cübbe ve kepi ile gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Galatasaray forması ve cübbe ile sonsuzluğa uğurlandı

Kaza, Silivri-Çerkeköy yolu Büyükçavuşlu gişeler mevkisinde meydana geldi. 2 gencin bulunduğu otomobil kaza yaptı. Feci kazada Özgür Çevik hayatını kaybederken, arkadaşı ise ağır yaralandı.

Fanatik Galatasaray taraftarı da olan Çevik'in vefatı ailesi, arkadaşları ve Galatasaray taraftarlarını üzüntüye boğdu. Çevik için Osmanlı Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı. Burada aile taziyeleri kabul etti. Cenazede tabutun üzerine arkadaşları tarafından Galatasaray forma ve atkısı ile, bu yıl mezun olacağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi'nin cübbe ve kepi kondu. Özgür, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Tepe Mezarlığında toprağa verildi.

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Galatasaray forması ve cübbe ile sonsuzluğa uğurlandı
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