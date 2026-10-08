Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de milli ara sonrası ilk randevu!

Galatasaray, milli aranın ardından yeniden yoğun bir maç takviminin içine girecek. Ligde Kasımpaşa karşısında başlayacak bu periyotta sarı-kırmızılıları hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında önemli karşılaşmalar bekliyor. Galatasaray-Kasımpaşa maçı da bu tempolu dönemin ilk adımı olacak.
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından ligdeki ilk maçına çıkarken Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte yoğun bir fikstüre de adım atacak.
Kasımpaşa karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılıların programı daha da sıklaşacak. Galatasaray, Süper Lig mücadelesinin hemen ardından 13 Ekim'de Barcelona ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.
Avrupa takviminde daha sonra Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve PSG karşılaşmaları bulunuyor.
hafta öncesinde Süper Lig'de üst sıralar şöyle:
1. Amed Sportif Faaliyetler: 13 puan
2. Galatasaray: 13 puan
3. Beşiktaş: 12 puan
4. Kocaelispor: 12 puan
5. Alanyaspor: 11 puan
6. Fenerbahçe: 10 puan
7. Trabzonspor: 10 puan
8. Kasımpaşa: 10 puan
9. Çaykur Rizespor: 10 puan