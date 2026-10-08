Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de milli ara sonrası ilk randevu!
Giriş Tarihi: 8.10.2026 10:41

Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de milli ara sonrası ilk randevu!

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Galatasaray, taraftarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Süper Lig’e dönüş yapacağı Galatasaray-Kasımpaşa maçı, haftanın açılış randevularından biri olacak. Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, milli ara sonrası oynanacak mücadeleye ilişkin detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de milli ara sonrası ilk randevu!
  • ABONE OL

Galatasaray, milli aranın ardından yeniden yoğun bir maç takviminin içine girecek. Ligde Kasımpaşa karşısında başlayacak bu periyotta sarı-kırmızılıları hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında önemli karşılaşmalar bekliyor. Galatasaray-Kasımpaşa maçı da bu tempolu dönemin ilk adımı olacak.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından ligdeki ilk maçına çıkarken Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte yoğun bir fikstüre de adım atacak.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler saat 20.00 itibarıyla yayına ulaşabilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

GALATASARAY'I YOĞUN MAÇ TAKVİMİ BEKLİYOR

Kasımpaşa karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılıların programı daha da sıklaşacak. Galatasaray, Süper Lig mücadelesinin hemen ardından 13 Ekim'de Barcelona ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.

Avrupa takviminde daha sonra Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve PSG karşılaşmaları bulunuyor.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'in 7. haftasındaki karşılaşmaya Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapacak. Galatasaray Kulübü, mücadele için bilet satışlarının da başladığını duyurdu.

Milli ara ne zaman, hangi tarihte bitecek? 2026 Süper Lig 7. hafta maç fikstürü açıklandı!

SÜPER LİG PUAN DURUMU

hafta öncesinde Süper Lig'de üst sıralar şöyle:

1. Amed Sportif Faaliyetler: 13 puan

2. Galatasaray: 13 puan

3. Beşiktaş: 12 puan

4. Kocaelispor: 12 puan

5. Alanyaspor: 11 puan

6. Fenerbahçe: 10 puan

7. Trabzonspor: 10 puan

8. Kasımpaşa: 10 puan

9. Çaykur Rizespor: 10 puan

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de milli ara sonrası ilk randevu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA