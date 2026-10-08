Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de milli ara sonrası ilk randevu!

Galatasaray, milli aranın ardından yeniden yoğun bir maç takviminin içine girecek. Ligde Kasımpaşa karşısında başlayacak bu periyotta sarı-kırmızılıları hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında önemli karşılaşmalar bekliyor. Galatasaray-Kasımpaşa maçı da bu tempolu dönemin ilk adımı olacak.