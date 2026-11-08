Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları sürerken Galatasaray, 5. hafta maçında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Stuttgart galibiyetiyle hanesine 3 puan yazdıran sarı-kırmızılılar, bu kez RAMS Park'ta taraftarı önünde mücadele edecek. Galatasaray, kritik karşılaşmadan alacağı sonuçla puan tablosundaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.