Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta programında yer alan Galatasaray - Aston Villa mücadelesi, 24 Kasım 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasındaki puan mücadelesi açısından önem taşıyor.İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta sahaya çıkacak olan iki ekibin mücadelesi, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.
Sarı-kırmızılıların 8 maçlık UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması fikstüründeki tüm maçlar, tarih ve saat bilgileriyle şu şekildedir:
1. Hafta (9 Eylül 2026): Sporting CP 3 - 1 Galatasaray
2. Hafta (13 Ekim 2026): Galatasaray 1 - 4 Barcelona
3. Hafta (21 Ekim 2026): Lille 2 - 4 Galatasaray
4. Hafta (3 Kasım 2026): Galatasaray 2 - 0 VfB Stuttgart
5. Hafta (24 Kasım 2026 - 20.45): Galatasaray - Aston Villa
6. Hafta (8 Aralık 2026 - 23.00): AEK - Galatasaray
7. Hafta (19 Ocak 2027 - 20.45): Galatasaray - Feyenoord
8. Hafta (27 Ocak 2027 - 23.00): Paris Saint-Germain - Galatasaray
Galatasaray'da, Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ardından herkesin gündemindeki konu yıldız futbolcunun sahalara ne zaman döneceğiydi.Osimhen'in sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 hafta uzak kalması bekleniyor.Osimhen'in 30 Kasım'da oynanacak Beşiktaş derbisine ise yetiştirilmesi hedefleniyor.