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Giriş Tarihi: 08.11.2026 11:32

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İngiliz temsilcisini RAMS Park'ta konuk edecek olan sarı-kırmızılıların mücadelesine ilişkin maç programı ve yayın detayları netleşti. Galatasaray taraftarları, karşılaşmanın oynanacağı tarih, saat ve canlı yayın kanalını araştırıyor.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları sürerken Galatasaray, 5. hafta maçında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Stuttgart galibiyetiyle hanesine 3 puan yazdıran sarı-kırmızılılar, bu kez RAMS Park'ta taraftarı önünde mücadele edecek. Galatasaray, kritik karşılaşmadan alacağı sonuçla puan tablosundaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ TARİHTE?

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta programında yer alan Galatasaray - Aston Villa mücadelesi, 24 Kasım 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasındaki puan mücadelesi açısından önem taşıyor.İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta sahaya çıkacak olan iki ekibin mücadelesi, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TRT 1 ekranlarından veya tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ (2026-2027)

Sarı-kırmızılıların 8 maçlık UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması fikstüründeki tüm maçlar, tarih ve saat bilgileriyle şu şekildedir:

1. Hafta (9 Eylül 2026): Sporting CP 3 - 1 Galatasaray

2. Hafta (13 Ekim 2026): Galatasaray 1 - 4 Barcelona

3. Hafta (21 Ekim 2026): Lille 2 - 4 Galatasaray

4. Hafta (3 Kasım 2026): Galatasaray 2 - 0 VfB Stuttgart

5. Hafta (24 Kasım 2026 - 20.45): Galatasaray - Aston Villa

6. Hafta (8 Aralık 2026 - 23.00): AEK - Galatasaray

7. Hafta (19 Ocak 2027 - 20.45): Galatasaray - Feyenoord

8. Hafta (27 Ocak 2027 - 23.00): Paris Saint-Germain - Galatasaray

OSIMHEN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray'da, Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ardından herkesin gündemindeki konu yıldız futbolcunun sahalara ne zaman döneceğiydi.Osimhen'in sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 hafta uzak kalması bekleniyor.Osimhen'in 30 Kasım'da oynanacak Beşiktaş derbisine ise yetiştirilmesi hedefleniyor.

Şampiyonlar Ligi mücadelesine geri sayım! Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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