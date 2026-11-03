Galatasaray Stuttgart Maçı Canlı İzle: Şampiyonlar Ligi GS maçı TRT 1 Canlı Yayın İzleme Ekranı

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU VE GALATASARAY'IN KALAN MAÇ FİKSTÜRÜ

Devler Ligi'nde Lille karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan Galatasaray, Stuttgart engelini de aşarak üst turlara yükselme yolunda avantaj elde etmek istiyor. Sarı-kırmızılı temsilcimizin devler ligindeki kalan maç takvimi ise şu şekilde:

24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık 2026: AEK - Galatasaray

19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak 2027: PSG - Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 3 Kasım 2026: Galatasaray'ın puanı kaç, kaçıncı sırada?

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör