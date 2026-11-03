Galatasaray Stuttgart Maçı Canlı İzle: Şampiyonlar Ligi GS maçı TRT 1 Canlı Yayın İzleme Ekranı

Avrupa kupalarındaki başarılı performansını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak gruptaki puanını artırmayı hedefliyor. Dev karşılaşma öncesinde yayıncı kanal bilgileri, frekans ayarları ve ilk 11'ler netleşti. Karşılaşmayı kesintisiz izlemek isteyenler için Galatasaray maçı canlı yayın ekranı başında yerler alındı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, RAMS Park'ta Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ı konuk ediyor. İşte, canlı yayın:
Devler Ligi'nde Lille karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan Galatasaray, Stuttgart engelini de aşarak üst turlara yükselme yolunda avantaj elde etmek istiyor. Sarı-kırmızılı temsilcimizin devler ligindeki kalan maç takvimi ise şu şekilde:
24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık 2026: AEK - Galatasaray
19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak 2027: PSG - Galatasaray