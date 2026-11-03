Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Stuttgart Maçı Canlı İzle: Şampiyonlar Ligi GS maçı TRT 1 Canlı Yayın İzleme Ekranı
Giriş Tarihi: 03.11.2026 20:56

Galatasaray Stuttgart Maçı Canlı İzle: Şampiyonlar Ligi GS maçı TRT 1 Canlı Yayın İzleme Ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında RAMS Park'ta dev randevu heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, Alman ekibi Stuttgart karşısında kritik 3 puan mücadelesine çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray Stuttgart maçı canlı izle seçenekleri ve TRT 1 canlı izle yayın bilgileri şifresiz izleme fırsatıyla futbol tutkunlarıyla buluşuyor.

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Galatasaray Stuttgart Maçı Canlı İzle: Şampiyonlar Ligi GS maçı TRT 1 Canlı Yayın İzleme Ekranı
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Avrupa kupalarındaki başarılı performansını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak gruptaki puanını artırmayı hedefliyor. Dev karşılaşma öncesinde yayıncı kanal bilgileri, frekans ayarları ve ilk 11'ler netleşti. Karşılaşmayı kesintisiz izlemek isteyenler için Galatasaray maçı canlı yayın ekranı başında yerler alındı.

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, RAMS Park'ta Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ı konuk ediyor. İşte, canlı yayın:

TRT 1 CANLI İZLE

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Stuttgart: Bredlow, Leweling, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Atakan Karazor, Prömel, Führich, Khannouss, Demirovic, Deniz Undav.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU VE GALATASARAY'IN KALAN MAÇ FİKSTÜRÜ

Devler Ligi'nde Lille karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan Galatasaray, Stuttgart engelini de aşarak üst turlara yükselme yolunda avantaj elde etmek istiyor. Sarı-kırmızılı temsilcimizin devler ligindeki kalan maç takvimi ise şu şekilde:

24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık 2026: AEK - Galatasaray

19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak 2027: PSG - Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 3 Kasım 2026: Galatasaray'ın puanı kaç, kaçıncı sırada?

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Galatasaray Stuttgart Maçı Canlı İzle: Şampiyonlar Ligi GS maçı TRT 1 Canlı Yayın İzleme Ekranı
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