Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi maç takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa arenasındaki kritik sınavında Almanya Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. Taraftarların stadyumu kapalı gişe doldurması beklenen bu zorlu mücadele öncesinde bilet fiyatları da merak konusu.