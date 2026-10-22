Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi maç takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa arenasındaki kritik sınavında Almanya Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. Taraftarların stadyumu kapalı gişe doldurması beklenen bu zorlu mücadele öncesinde bilet fiyatları da merak konusu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki dev mücadele 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek olan Galatasaray - VfB Stuttgart karşılaşması Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kalan maç takvimi şu şekilde sıralanıyor:
3 Kasım 2026 (20:45): Galatasaray - VfB Stuttgart
24 Kasım 2026 (20:45): Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık 2026 (23:00): AEK - Galatasaray
19 Ocak 2027 (20:45): Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak 2027 (23:00): PSG - Galatasaray
Yeni Şampiyonlar Ligi formatında ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna adını yazdırırken, 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler ise play-off turunda mücadele etme hakkı kazanıyor. Galatasaray, Stuttgart karşısında elde edeceği galibiyetle puanını yükseltip ilk 16 iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeyi planlıyor.
Temsilcimiz şu anda 3 puanla 23. sırada yer alıyor.