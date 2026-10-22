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Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:29

Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi maç takvimi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Alman temsilcisi VfB Stuttgart’ı RAMS Park’ta konuk ediyor. Lille karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle ilk puanını alan sarı-kırmızılılar yeni karşılaşmaya odaklandı. Taraftarların merakla beklediği kritik dev randevunun tarihi, yayın kanalı ve temsilcimizin Devler Ligi arenasındaki tüm fikstür detayları netleşti. Peki; Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman ve saat kaçta?

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Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi maç takvimi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa arenasındaki kritik sınavında Almanya Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. Taraftarların stadyumu kapalı gişe doldurması beklenen bu zorlu mücadele öncesinde bilet fiyatları da merak konusu.

GALATASARAY - VFB STUTTGART MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki dev mücadele 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek olan Galatasaray - VfB Stuttgart karşılaşması Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ VE KALAN MAÇLARI

Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kalan maç takvimi şu şekilde sıralanıyor:

3 Kasım 2026 (20:45): Galatasaray - VfB Stuttgart

24 Kasım 2026 (20:45): Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık 2026 (23:00): AEK - Galatasaray

19 Ocak 2027 (20:45): Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak 2027 (23:00): PSG - Galatasaray

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GALATASARAY'IN ÜST TUR HESAPLARI VE PUAN DURUMU

Yeni Şampiyonlar Ligi formatında ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna adını yazdırırken, 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler ise play-off turunda mücadele etme hakkı kazanıyor. Galatasaray, Stuttgart karşısında elde edeceği galibiyetle puanını yükseltip ilk 16 iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeyi planlıyor.

Temsilcimiz şu anda 3 puanla 23. sırada yer alıyor.

Son dakika | UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! Galatasaray maçı doğrudan etkiledi

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi maç takvimi
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