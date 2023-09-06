Galatasaray’ı dolandırmıştı: O avukat öldü dava düştü!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, avukat Ayşegül Egemen'in, bir kısım dava ve icra dosyalarını takip etmek üzere noter onaylı vekaletname ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yatırımlar A.Ş'nin, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş'nin ve Galatasaray İletişim ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş'nin vekilliklerini üstlendiği aktarılmıştı.
22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU
Ayşegül Egemen'in İstanbul Adalet Sarayı'ndaki bazı davalar ve icra dosyalarıyla ilgili gerçeği yansıtmayan belgeler düzenlediği, Galatasaray'ın 4 şirketinden aldığı toplamda 427 bin 954 lirayı haksız yere uhdesinde tutarak bu şirketlerin zararına neden olduğu kaydedilmişti. İddianamede, avukat olduğu için hakkında kovuşturma izni alınan sanığın "nitelikli dolandırıcılık" , "resmi belgede sahtecilik" ve "güveni kötüye kullanmak" suçlarından 6 yıldan 22 yıla kadar hapsi isteniyordu.
Mahkeme Başkanı, nüfus kayıt sistemine göre sanık Ayşegül Egemen'in öldüğünü belirterek, ölümüne ilişkin belgenin dava dosyasına konduğunu bildirdi.
DAVA DOSYASI DÜŞÜRÜLDÜ
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Egemen'in 8 Haziran 2023'de ölmüş olması nedeniyle "güveni kötüye kullanma", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine hükmetti.