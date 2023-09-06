Galatasaray’ı dolandırmıştı: O avukat öldü dava düştü!

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Ayşegül Egemen'in İstanbul Adalet Sarayı'ndaki bazı davalar ve icra dosyalarıyla ilgili gerçeği yansıtmayan belgeler düzenlediği, Galatasaray'ın 4 şirketinden aldığı toplamda 427 bin 954 lirayı haksız yere uhdesinde tutarak bu şirketlerin zararına neden olduğu kaydedilmişti. İddianamede, avukat olduğu için hakkında kovuşturma izni alınan sanığın "nitelikli dolandırıcılık" , "resmi belgede sahtecilik" ve "güveni kötüye kullanmak" suçlarından 6 yıldan 22 yıla kadar hapsi isteniyordu.