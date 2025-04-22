Galatasaray’ın efsaneleri Cizre’de gençlerle buluştu

Galatasaray efsaneleri, Cizre'de gençlerle buluşarak unutulmaz bir gün yaşattı. Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu'nun öncülüğünde Cizre'ye gelen heyette, sarı-kırmızılı formayı terletmiş Hasan Kabze, Cihan Haspolatlı, Mert Korkmaz, Murat Aksoy ve Altan Aksoy gibi önemli isimler yer aldı.
İlk olarak Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ı makamında ziyaret eden Galatasaraylı heyet, ardından Dengbej Evi'nde Cizreli gençlerle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen söyleşide efsane futbolcular, gençlerin merak ettiği soruları içtenlikle yanıtlayarak kariyerlerinden ve tecrübelerinden değerli paylaşımlarda bulundu.
Dengbej Evi'nde yöresel şarkılar ve def eşliğinde gençler ve efsaneler birlikte coşkulu anlar yaşadı.
Sürprizlerin eksik olmadığı buluşmanın sonunda, öğrencilere dünyaca ünlü futbolcu Osimhen'in imzaladığı forma ve atkılar hediye edildi. Bu anlamlı jest, gençlerin yüzünde unutulmaz bir tebessüm oluşturdu.
Bundan dört beş ay önce Fuat Sezgin Vakfı Başkanı Murat Çetinkaya ile Cizre'de güzel bir program icra ettiklerini ifade eden Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Mecit Bey sağ olsun bizleri kırmayıp gençlerimize Fuat Sezgin ile ilgili Türk İslam Bilim adamları ile ilgili gençlerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize olmak üzere üç ayrı seminer programı icra etti. O günden bu yana Cizre aşığı oldu Mecit Abi. Levent Bey ile beraber güzel bir programdayken böyle bir program icra edebiliriz diye istişare ettik. Sonra bizim Cizreli ve Şırnaklı çocuklarımızın ciddi anlamda hoşnut olacağını bir söyleşi ve akabinde güzel bir dostluk maçı yapabileceğimizi söyledik ve kararlaştırdık. Takvime uygun olarak bugün söyleşi programını, yarın da dostluk maçını birlikte icra edeceğiz" dedi.
Cizre ile ilgili de kısa bir açıklama yapan Baycar, "Cizre'yi görmeden hayatınız eksikti. Cizre'ye, Şırnak'a geldiniz inşallah bundan sonra hayatınızda yeni bir sayfa açılacak. Bu bölge bu memleket ülkemizin en kadim medeniyetine ev sahipliği yapan bir bölge ve bir ilçe. Cizre beş on bin yıllık tarihi ile görülmesi gereken ender bir yer. Çok farklı medeniyetlere merkezlik ve Başkentlik yapmış bir ilçe. Dolayısı ile böyle bir ilçede bu programı yapmak çok önemli ve çok anlamlı. Gençlerimiz sizleri hep televizyonlardan görüyordu. Sizler gibi olmak istiyordu. Sizlere sormak, merak ettiklerini öğrenip size danışmak istedikleri konular oluyordu. Bugün o fırsatlar o soruları sorma, o anılarınızı dinleme fırsatlarını yakaladılar. Bu fırsatları tanıdığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Cizre'deki bu organizasyon teklifini çok sevinçle kabul ettiklerini ifade eden Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, "Kaymakamımızın dediği gibi gerçekten bir yanımız eksikmiş onu burada gördük. Coğrafyadan kaynaklanan zaman zaman kendinizi yalnız hissedebilirsiniz ama inanın ki İstanbul'da olsun Türkiye'nin her yerinde olsun kalplerimiz sizler için atıyor. Bugün burada değerli futbolcu arkadaşlarımla sizinle beraber olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Gördüğüm kadarı ile burada dostluk kazandı. Tabii ki hepiniz Galatasaraylı değilsiniz ama hepimiz burada kalbimiz aynı şekilde atıyor. Misafirperverliğiniz içinde teşekkür ederim" dedi.
Diyarbakırlı olduğum için bu toprakların kendisine yabancı olmadığına vurgu yapan Cihan Haspolatlı, "Buradan olmaktan dolayı çok mutluyum. Buradaki gençlere bir nebzede olsa örnek olup, moral verebildiysek ne mutlu bize. Umarım daha iyi ve güzel organizasyonlarda tekrardan buralara geliriz. Her şey için çok teşekkür ederim çok güzel bir program yapılıyor. Gösterilen ilginin çok güzel olduğunu ifade eden Haspolatlı, gençler burada çok güzel sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Bizlerde bu ilgiden gayet memnunuz" dedi.
Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Hasan Kabze, "Burada olmak gençlerle birlikte olmak çok güzel ve çok keyifli.Bundan dolayıda bu organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Cizre'deki programın kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu ifade eden Altan Aksoy, "Buraya hiç gelmemiştim. Burada yaratılan ortam çok keyifliydi. Burada dengbejleri tanıdık. O sanatçılarımız çok güzel bir gösteri yaptılar. Çocuklar güzel sorular sordular ve çok harika bir gün geçirdim.İnşallah zaman zaman da bu tür organizasyonlarla tekrar buraya geliriz. Böyle bir enerji beklemiyordum çok güzel ve çok keyifliydi" dedi.
Karşılıklı soru ve cevapların samimi bir şekilde geçtiği söyleşide gençler sordu efsane futbolcularda cevapladı.
Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu spor organizasyonlarında dereceye giren sporculara Galatasaray'ın golcü futbolcusu Osimhen'in imzaladığı formalar, protokol üyeleri ve Galatasaray'ın efsane futbolcuları tarafından hediye edildi.