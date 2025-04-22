Galatasaray’ın efsaneleri Cizre’de gençlerle buluştu

Bundan dört beş ay önce Fuat Sezgin Vakfı Başkanı Murat Çetinkaya ile Cizre'de güzel bir program icra ettiklerini ifade eden Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Mecit Bey sağ olsun bizleri kırmayıp gençlerimize Fuat Sezgin ile ilgili Türk İslam Bilim adamları ile ilgili gençlerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize olmak üzere üç ayrı seminer programı icra etti. O günden bu yana Cizre aşığı oldu Mecit Abi. Levent Bey ile beraber güzel bir programdayken böyle bir program icra edebiliriz diye istişare ettik. Sonra bizim Cizreli ve Şırnaklı çocuklarımızın ciddi anlamda hoşnut olacağını bir söyleşi ve akabinde güzel bir dostluk maçı yapabileceğimizi söyledik ve kararlaştırdık. Takvime uygun olarak bugün söyleşi programını, yarın da dostluk maçını birlikte icra edeceğiz" dedi.

Cizre ile ilgili de kısa bir açıklama yapan Baycar, "Cizre'yi görmeden hayatınız eksikti. Cizre'ye, Şırnak'a geldiniz inşallah bundan sonra hayatınızda yeni bir sayfa açılacak. Bu bölge bu memleket ülkemizin en kadim medeniyetine ev sahipliği yapan bir bölge ve bir ilçe. Cizre beş on bin yıllık tarihi ile görülmesi gereken ender bir yer. Çok farklı medeniyetlere merkezlik ve Başkentlik yapmış bir ilçe. Dolayısı ile böyle bir ilçede bu programı yapmak çok önemli ve çok anlamlı. Gençlerimiz sizleri hep televizyonlardan görüyordu. Sizler gibi olmak istiyordu. Sizlere sormak, merak ettiklerini öğrenip size danışmak istedikleri konular oluyordu. Bugün o fırsatlar o soruları sorma, o anılarınızı dinleme fırsatlarını yakaladılar. Bu fırsatları tanıdığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum" dedi.