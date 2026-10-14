Galatasaraylı yıldız Osimhen’in sevgilisi korkuttu: Kemerburgaz’da zincirleme kaza!

Kaza, dün saat 15:10 sıralarında Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in kullandığı 34 RID 534 plakalı araç ile 34 NZJ 056 ve 34 KVS 004 plakalı araçlar kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.