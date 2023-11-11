Galerici evinin önünde motosikletli saldırgan tarafından silahla öldürüldü

Söğütlüçeşme Mahallesi'nde 6 Kasım Pazartesi Günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda 1 çocuk babası galerici Sertaç Çelikli (36), evinin önündeyken, bir motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Çelikli yaralanırken, saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Çelikli ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çevre güvenlik kamera kayıtlarını toplayarak çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Sertaç Çelikli ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Bitlis, Esenburun Köyü'nde toprağa verildi.