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Giriş Tarihi: 11.11.2023 12:04 Son Güncelleme: 11.11.2023 13:10

Galerici evinin önünde motosikletli saldırgan tarafından silahla öldürüldü

İstanbul Küçükçekmece’de galerici 36 yaşındaki Sertaç Çelikli evinin önünde beklediği sırada motosikletli şahıslar tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Polis saldırganların yakalanması için Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Galerici evinin önünde motosikletli saldırgan tarafından silahla öldürüldü

Söğütlüçeşme Mahallesi'nde 6 Kasım Pazartesi Günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda 1 çocuk babası galerici Sertaç Çelikli (36), evinin önündeyken, bir motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Çelikli yaralanırken, saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Çelikli ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çevre güvenlik kamera kayıtlarını toplayarak çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Sertaç Çelikli ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Bitlis, Esenburun Köyü'nde toprağa verildi.

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Galerici evinin önünde motosikletli saldırgan tarafından silahla öldürüldü
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