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Giriş Tarihi: 12.9.2022 13:41 Son Güncelleme: 12.9.2022 13:42

Gamze Açar’ın katillerine istenen ceza belli oldu

Ankara Kızılcahamam’da bulunan bir otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Gamze Açar’ın ölümüne ilişkin 2’si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Gamze Açar’ın katillerine istenen ceza belli oldu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar, iş görüşmesi için gittiği bir otelin 5. katındam düşerek hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 sanık hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından dava açılmıştı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral, taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı adli tıp kurumundan, maktulün balkondan düşmeden önce herhangi bir travmaya maruz kalıp kalmadığı konusunda tıbben değerlendirme yapılamadığına dair bilgileri içeren raporun, dava dosyasına geldiğini beyan etti. Gelen evraka ilişkin söz alan müşteki avukatları, üniversite hastanelerinden, maktulün vücudunda oluşan kırık ve morluklarının, düşme anına mı yoksa öncesine mi ait olduğuna ilişkin rapor istenmesini talep etti. Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Savcı, tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral'ın 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 21'er yıla kadar, 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan ise 42'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker' için ise 'Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 21'er yıla kadar, 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan ise 42'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcı, tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen'in tüm suçlardan beraatını, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilmesini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı erteledi.

Gamze Açar’ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

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Gamze Açar’ın katillerine istenen ceza belli oldu
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