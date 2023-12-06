Gamze’nin sır ölümünde anne ve babaya akıl sağlığı raporu istendi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak'ta odasında hareketsiz bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından Gamze Sakallıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Gamze'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Genç kızın boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından Gamze'nin babası Mehmet Halil Sakallıoğlu (53) ile annesi Turcen Sakallıoğlu (52) gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Gamze'nin sır ölümüyle ilgili açılan davada tutuklu sanıklar Turcen Sakallıoğlu ile Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanık Sakallıoğlu çiftinin akıl sağlıklarının tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi'nden rapor alınmasına karar verdi. Çiftin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.