Garibanların ’fenomen’ abisi

BİR YETİMİN GÜLÜŞÜNDE YER ALMAK İSTEDİK

Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Uyanık, şunları söyledi: "Evsizlere çorba dağıtarak başlattığımız iyilik hareketi, bir gönüllü hareketine dönüştü. Komşusu açken tok yatandan olmamak için gayret ettik. Bir yetimin gülüşünde, bir annenin hayır duasında yer almak için bu yola girdik. Mağdur ailelerimiz için gıdadan eşyaya, sağlıktan eğitime kadar birçok desteğimiz bulunuyor. Sadece insanlar için aynı zamanda sessiz dostlarımız ve doğaya da yardım eli uzatarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz."