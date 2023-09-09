Garibanların ’fenomen’ abisi

Ankara'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasin Oyanık (41), ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunabilmek için 2 yıl önce Ankara Abisi İyilik Derneğini kurdu. Eline aldığı yardım poşetleriyle kapı kapı dolaştı, yardım isteyen herkese koştu. Oyanık'ın başlattığı iyilik hareketi kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. Instagram hesabında 870 bin takipçiye ulaşan Oyanık'ın paylaştığı yardım videoları milyonlarca kez izlendi.
KİMİNİN BORCU KİMİNİN BURSU KARŞILANDI
Hayırseverlerin desteğiyle kimisinin bakkal borcu ödedi, kimisinin bursunu karşıladı. Topladıkları bağışlar sayesinde kollarında ve bacaklarında sorun olan küçük Ahmet'in protez ücreti ödenerek yürümesi sağlandı. Kömürlükten bozma bir yerde yaşayan bir aile eşyalı yeni bir eve yerleştirildi. İmkanları ölçüsünde ülkenin her köşesinde yardıma muhtaç insanların imdadına yetişen Oyanık, ihtiyaç sahibi öğrencilerin giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı.
GÖZ HAKKI MANAVINI KURDU
Bazen de hastanelerde tedavi gören çocukları ziyaret etti, onlara moral vererek çeşitli hediyeler verdi. Yardım için gittiği bir evde pazardan toplanan çürük meyveleri görünce Göz Hakkı Manavı'nı hayata geçirdi. Ankara'da semt pazarında kurulan Göz Hakkı Manavı sayesinde çocukların ücretsiz meyve yemesini sağladı.
BİR YETİMİN GÜLÜŞÜNDE YER ALMAK İSTEDİK
Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Uyanık, şunları söyledi: "Evsizlere çorba dağıtarak başlattığımız iyilik hareketi, bir gönüllü hareketine dönüştü. Komşusu açken tok yatandan olmamak için gayret ettik. Bir yetimin gülüşünde, bir annenin hayır duasında yer almak için bu yola girdik. Mağdur ailelerimiz için gıdadan eşyaya, sağlıktan eğitime kadar birçok desteğimiz bulunuyor. Sadece insanlar için aynı zamanda sessiz dostlarımız ve doğaya da yardım eli uzatarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz."