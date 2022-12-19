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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Garsondan 55 milyonluk vurgun

Otelde çalışan garson, 'sezon öncesi suit odaları kiraladık, yüksek karla satacağız' diyerek kar payı vaadiyle çevresindeki insanlardan para topladı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Garsondan 55 milyonluk vurgun

Beş yıldızlı otellerdeki kral dairelerini ve suit odaları erken rezervasyon avantajıyla kapattıklarını söyleyerek kurdukları turizm acentesi üzerinden kar payı vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran şebeke Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından çökertildi. Şebekenin elde ettiği gelirle geri dönüşüm tesisi kurduğu ortaya çıkarken, 55 milyonluk vurgunun patron koltuğunda oturan E.Ç.'nin "acentasıyım" dediği otelde garson olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 8 kişi tutuklandı, E.Ç. ise aranıyor.

Yüksek kâr vaadi ve uydurdukları yalanlarla vatandaşın parasını alan saadet zincirlerine bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Balıkesir'de 5 yıldızlı bir otelde daha önce garsonluk yapan E.Ç. ilk etapta yakınlarına bir turizm acentesi kurduğunu söyleyerek lüks otellerin suit odası ve gezi teknelerini sezon öncesi kiraladığını, yüksek karlarla odaları turistlere sattığını söyledi. E.Ç. kısa sürede çevresindekileri yeni nesil ponzi sistemine dahil ederek saadet zincirine ortak etti. Yüksek kar umuduyla sisteme dahil olan yüzlerce kişi tüm birikimlerini E.Ç.'ye aktardı.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ KURDU

Kısa sürede çevresinden yüksek miktarda para toplayan E.Ç. sistemin karlılığına insanları inandırabilmek için bir geri dönüşüm tesisi kurdu. Tesise milyonlarca liralık makinalar ve araçlar alan E.Ç. bu şirkete de yatırımcı toplamaya başladı. Sisteme para yatıran bazı kişiler geçtiğimiz ay muhatap bulamadıklarını belirterek Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldular. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarma Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şebekeye üyesi olduğu ileri sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı.

55 MİLYONLUK VURGUN

Vurgunun boyutunun 55 milyonun üzerinde olduğu tespit edilirken olayın mağdurlarından 30 kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şebekenin lideri olduğu ileri sürülen E.Ç. her yerde aranıyor.

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Garsondan 55 milyonluk vurgun
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