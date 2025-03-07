Gaspçı kurbanı paramedik Hamit’in annesi SABAH’a konuştu: “Oğlumla birlikte bende öldüm”

ANNESİ MEZARINDAN AYRILMIYOR

Anne Şükriye Tavşan 2 ay önce eşi Saffet Tavşan'ı kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini onun acısını yaşarken oğlunun cinayet haberi ile ikinci kez yıkıldığını söyledi. Hamit'in tek çocuğu olduğunu da belirten acılı anne, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Oğlumla birlikte bende öldüm. O depremde koşarak Hatay'a gitmişti. Günlerce orada depremzedelerin yardımına koştu. Onlarca kişinin canını kurtardı. Onun öldüğünü duyan depremzedeler bizi arayıp başsağlığı diledi. Oğlumun katilleri en ağır cezayı alsın. Ben oğlumun mezarını başından ayrılamıyorum. Oğlumun yerde can verirken caniler sırtındaki çantayı alıp kaçmışlar. Değerli eşyaları aldıktan sonrada yakmışlar" dedi.