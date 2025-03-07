Gaspçı kurbanı paramedik Hamit’in annesi SABAH’a konuştu: “Oğlumla birlikte bende öldüm”

Korkunç olay 1 Mart gecesi saat; 02.30'da meydana geldi. Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan Hamit Aras, ilk sahurunu arkadaşında yapan ve oruca niyet etti. Hamit Aras, Doğu Garajı'nda evine 30 metre kala taksiden indi. Yürüyerek evine gittiği sırada yanına yaklaşan 4 kişi Aras'ı durdurarak sigara istedi. Sigara kullanmadığını söyleyen Aras, "Evine doğru birkaç adım attı. 4 kişi arkadan Aras'a saldırdı. Aldığı yumruk darbesi ile yere düştü. Düşmenin etkisi ile başını beton zemine çarptı. Orada bilincini kaybetti. Gaspçılar sırtındaki çantasını alıp kaçtı. Hamit Aras'ı yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SABAH GÖREVİ DEVREDECEĞİ ARKADAŞI İLE KARŞILAŞTI
İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin yüzünü kaldırınca sabah görevi devredeceği mesai arkadaşı Hamit Aras olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Duran kalbini yeniden çalıştırıp en yakındaki özel hastaneye götürüldü. Bu sırada polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Özel hastanede sabaha kadar kalan Aras'ın beyin kanaması geçirdiği belirlenince mesai arkadaşları tarafından 1 Mart Cumartesi gündüz Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Aras 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi annesi Şükriye Tavşan, meslektaşları ve sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı.
ANNESİ MEZARINDAN AYRILMIYOR
Anne Şükriye Tavşan 2 ay önce eşi Saffet Tavşan'ı kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini onun acısını yaşarken oğlunun cinayet haberi ile ikinci kez yıkıldığını söyledi. Hamit'in tek çocuğu olduğunu da belirten acılı anne, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Oğlumla birlikte bende öldüm. O depremde koşarak Hatay'a gitmişti. Günlerce orada depremzedelerin yardımına koştu. Onlarca kişinin canını kurtardı. Onun öldüğünü duyan depremzedeler bizi arayıp başsağlığı diledi. Oğlumun katilleri en ağır cezayı alsın. Ben oğlumun mezarını başından ayrılamıyorum. Oğlumun yerde can verirken caniler sırtındaki çantayı alıp kaçmışlar. Değerli eşyaları aldıktan sonrada yakmışlar" dedi.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Yaşanan korkunç olayın ardından polis yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren Savaş İ. (20) Muhammet Emir K. (18), Gökhan A. (18) ve İsmail S.'yi (17) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında sanıklar gasp ettikleri çantayı içindekileri aldıktan sonra yaktıklarını itiraf ettikleri.
Emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edilen 4 kişiden Savaş İ. ve Muhammet Emir K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökhan A. ve İsmail S. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.