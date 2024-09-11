GastroAntep: Lezzet durağı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin onuncu durağı Gaziantep olacak. Tarihî İpek Yolu'nun üzerinde bulunan, Anadolu tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, mimarisi, doğası ve benzersiz yemekleriyle gelen herkesi kendine hayran bırakan kadim şehir Gaziantep'te düzenlenecek Festival ile Gaziantep'in sahip olduğu değerler daha da görünür kılınacak.Festival, Gaziantep'in benzersiz mutfak kültürünü tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda geniş kapsamlı kültürel ve sanatsal etkinliklerle katılımcılarına dolu dolu bir program sunacak. Bu yıl ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan Gaziantep, 14-22 Eylül 2024 tarihleri arasında konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle renklenecek. Şehrin çeşitli noktalarında bulunan farklı mekanlardaki etkinliklerde sanatçıların sanatseverlerle buluşacağı GastroAntep Kültür Yolu Festivali 14 Eylül Cumartesi günü Festivaller Parkı- Harikalar Diyarı'nda gerçekleşecek açılış programıyla başlayacak.Gastronomik zenginliği ve coğrafi işaretli ürünleriyle de öne çıkan Gaziantep'te 'Festival Lezzet Durağı' olarak 21 farklı nokta belirlendi. GastroAntep Kültür Yolu Festivali Lezzet Durakları'nda yerli ve yabancı ziyaretçiler asırlara dayanan lezzetleri hikayesiyle, malzemesiyle deneyimleme ve keşfetme imkanına sahip olacak.