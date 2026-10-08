Gastroshow 2026 başlıyor

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astronomi ve turizm sektörünün önde gelen isimlerini İstanbul'da buluşturan GastroShow 2026, 9-10 Ekim tarihlerinde TAŞYAPI Şişli Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. Bu yıl "Sıfır Atık
" temasıyla düzenlenecek GastroShow; gastronomi, turizm, üretim, sürdürülebilirlik ve iş dünyasını aynı platformda buluşturacak. Türkiye ve dünyadan kamu temsilcileri, iş dünyası, yatırımcılar, üreticiler, devlet insanları ve sektör profesyonellerinin buluşacağı etkinlikte; gastronomi turizminin geleceği, yeni pazarlar, uluslararası işbirlikleri ve sürdürülebilirlik gündeme taşınacak. Sıfır Atık teması ise etkinliğin tüm programında önemli bir başlık olarak öne çıkacak. GastroShow 2026'ya giriş davetiye ve barkod sistemiyle sağlanacak. Etkinlik, sektörün önde gelen isimlerini, kurumlarını ve markalarını bir araya getirecek.
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Mete Efendioğlu - Editör