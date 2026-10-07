Gazeteci Hakan Tosun darp edilerek öldürülmüştü! Katilleri hakim karşısında: ‘Benim darbemle kafası kırılmaz’

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Tosun'un ölümüne ilişkin davanın karar duruşması bugün Bakırköy 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya Tosun'un ailesi, yakınları ve bazı meslektaşları katıldı. Cumhuriyet savcısı, daha önce açıkladığı mütalaasında sanıkların 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

'BENİM DARBEMLE KAFATASININ KIRILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Sanık Abdurrahman Murat savunmasında, "Böyle bir olay yaşandığı için gerçekten çok üzgünüm. Ben esnaflık yaparım o caddede. Beni tahrik etti. Rahmetliyi gördüğümde saçı başı dağınık, üstü başı yırtıktı. Benim darbemle kafatasının kırıldığını düşünmüyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.