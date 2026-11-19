1937 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinde dünyaya gelen Öcal Uluç, Türk basınında uzun yıllar görev yaptı. Özellikle spor gazeteciliği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Uluç, meslek hayatı boyunca Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte görev aldı.

YAZARLIK TEMSİLCİLİK VE YÖNETİCİLİK GÖREVLERİNDE BULUNDU

Tercüman, Güneş ve Türkiye gazetelerinde çalışan Uluç, bu yayın kuruluşlarının spor servislerinde yazarlık, yöneticilik ve temsilcilik görevlerini üstlendi. Türkiye gazetesinde uzun yıllar yayımlanan "Uluç Market" başlıklı köşesinde sporun yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmelerini de okurlarıyla paylaştı.

KIŞLALI'NIN KUZENİYDİ

Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un ağabeyi olan Öcal Uluç, gazeteci ve siyasetçi Mehmet Ali Kışlalı ile gazeteci ve akademisyen Ahmet Taner Kışlalı'nın da kuzeniydi. Subay ve 13. Dönem milletvekili Fuat Uluç'un oğlu olan Öcal Uluç, meslek yaşamı boyunca İzmir basınında önemli izler bıraktı. Öcal Uluç'un cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

İGC BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

İzmir Gazeteciler Cemiyeti de Öcal Uluç'un ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. İzmir Basınının duayen ismi Öcal Uluç'un hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada; "Kıdemli üyemiz, meslek büyüğümüz, İzmir basınının duayen ismi Öcal Uluç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. Öcal Uluç'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz." İfadelerine yer verildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör