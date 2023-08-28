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Giriş Tarihi: 28.8.2023 18:01 Son Güncelleme: 28.8.2023 18:15

Gazeteci Orhan Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’da uzun yıllar İdman ocağı spor kulübünde futbolcu olan ve sonrasında ise aynı takımda bir süre antrenörlük yapan ardından yerel ve ulusal basın kuruluşlarında görev yapan Orhan Çavuşoğlu, 2 yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Çavuşoğlu daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde organ nakli sonrası enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. 62 yaşında hayata veda eden Gazeteci Orhan Çavuşoğlu için Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Gazeteci Orhan Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Törenin ardından Çavuşoğlu'nun naaşı, gazeteci meslektaşlarının omuzunda İskenderpaşa camiine getirildi.

Cenaze namazına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Spor yazarları ve yorumcuları, Trabzonspor Eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ailesi,kız kardeşi Sezgin Yılmaz,yeğenleri, sevenleri ve meslektaşları katıldı.

Çavuşoğlu, İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Çamlık mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi.

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Gazeteci Orhan Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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