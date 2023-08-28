Gazeteci Orhan Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Törenin ardından Çavuşoğlu'nun naaşı, gazeteci meslektaşlarının omuzunda İskenderpaşa camiine getirildi.

Cenaze namazına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Spor yazarları ve yorumcuları, Trabzonspor Eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ailesi,kız kardeşi Sezgin Yılmaz,yeğenleri, sevenleri ve meslektaşları katıldı.

Çavuşoğlu, İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Çamlık mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi.