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Giriş Tarihi: 8.11.2023 11:58 Son Güncelleme: 8.11.2023 11:59

Gazeteci Savaş Ay mezarı başında dualarla anıldı

Usta gazeteci Savaş Ay vefatının 10'uncu yılında İstanbul'daki mezarı başında sevenleri tarafından dualarla anıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Gazeteci Savaş Ay mezarı başında dualarla anıldı

Savaş Ay, 15 yıl boyunca mücadele verdiği kanser hastalığına 9 Kasım 2013'te 1,5 ay tedavi gördüğü hastanede kalbinin durması nedeniyle yenik düştü. ATV'deki A Takımı ve SABAH Gazetesi'ndeki haber ve yazılarıyla hafızalara kazınan Savaş Ay'ın Topkapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dua eden sevenlerinden Murat Gülşen, "Savaş abimiz doğruları söyleyen, halkın nabzını tutan bir insandı.

SGK ve hastane kapılarında çile çeken vatandaşların sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sıkıntıların duyurulmasına vesile olan bir insandı" dedi. Burak Demirci ise, "Savaş Ay'ı 14-15 yaşlarındayken televizyondan tanıyorum. Hep halkın dertleriyle dertlenir ve bunu ekranlardan halka sunardı. Bir gazeteci olarak unutulmaz hatıralar bıraktı" dedi. Ercan Doğan da, Savaş Ay'ın iyi insan olduğunu mezarının başında dua ederek onun halk için faydasına minnettar olduklarını söyledi. Doğan, Savaş Ay'ın gerçeklerin peşinde hayatını geçirdiğini ve halkın zihninde iz bıraktığını kaydetti.

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Gazeteci Savaş Ay mezarı başında dualarla anıldı
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