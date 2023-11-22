Gazeteciye silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da gazeteci Y.K.'nın aracıma silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Z.B, S.M. ve C.B gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Z.B. ve S.M., 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, C.B'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.