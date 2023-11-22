Haberler Yaşam Haberleri Gazeteciye silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.11.2023 19:35

Gazeteciye silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gazeteci Y.K.’nın aracına silahlı saldırıda bulunan Z.B. ve S.M. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Gazeteciye silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da gazeteci Y.K.'nın aracıma silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Z.B, S.M. ve C.B gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Z.B. ve S.M., 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, C.B'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
Azerbaycan'dan ABD'ye "Ermenistan" tepkisi: İkiyüzlülüğün tezahürü
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
50 kilo verdi değişimine kendisi bile inanamadı! "Yiyerek zayıfladım tek yaptığım şey..."
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'den istifa eden Yılmaz'dan Meral Akşener'e: "Bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi"
Rahmi Bey’in doğrusunu götüren yanlışı
Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Netanyahu'dan alçak sözler: Soykırıma devam edeceğini ilan etti
Gazze’de mucize
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazeteciye silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA