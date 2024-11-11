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Giriş Tarihi: 11.11.2024 01:14

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kahramanmaraş’ta çeşitli etkinliklerle yâd edildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliklerine katılan Başkan Görgel, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yıl dönümünde saygı ve minnetle yâd ediyoruz” dedi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kahramanmaraş’ta çeşitli etkinliklerle yâd edildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle devam etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen anma etkinliklerinde; Vali Mükerrem Ünlüer, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler de yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda; kısa film gösterimi, şiir ve müzik dinletisi gibi çeşitli etkinliklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk yâd edildi. Anma programına katkı sağlayan Onikişubat Ali Rıza İşbilir Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde saygı ve minnetle yâd ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kahramanmaraş’ta çeşitli etkinliklerle yâd edildi
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