Gaziantap’te dehşet! Aynı günde 5 kişiyi öldürdü

Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine haber vermesi üzerine adrese gelen ekipler cinayetlerin bağlantılı olduğunu belirledikten sonra şüpheli Mustafa Hıdır'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin peşine düştüğü Hıdır, kendi evinin bulunduğu Barak Mahallesinde polisleri görünce bu kez 5 kişiyi öldürdüğü tabanca ile kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.

İntihar eden Mustafa Hıdır ve diğer 5 kişinin cansız bedenleri, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.